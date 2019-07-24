Синоптики прогнозируют жару в Москве к концу недели

По данным метеорологов, дневная температура воздуха в столице составит 29 градусов тепла, однако с понедельника вновь ожидается похолодание.

В конце текущей недели в столичном регионе установится жаркая погода с переменной облачностью. 26 июля ожидается 26–28 градусов тепла, 27 июля — 27–29 градусов. Несмотря на жару, ожидаются кратковременные дожди. Такой прогноз озвучила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— Пока у нас воздушные массы тёплые. Плюс над северо-западом Европы установится антициклон, который тоже окажет на нас влияние. Ближе к выходным его гребень будет ориентирован в центр России, это как раз обеспечит высокую летнюю температуру, которую все ждут, — приводит слова метеоролога агентство ТАСС.

Специалист Гидрометцентра добавила, что сразу с понедельника новой недели, 29 июля, в столичном регионе произойдёт резкое понижение температуры до 13–18 градусов в дневное время, а в некоторых районах и до 8–10 градусов, что на 6 градусов ниже нормы.

— После жары будет резкое изменение направления воздушных потоков, появится циклон, который будет идти из Арктики. Этот новый мощный циклон будет способствовать поступлению более холодного воздуха. Температура понизится где-то на 8–10 градусов, — сообщила Макарова, отметив, что пока не понятно, как долго продержится похолодание.

Напомним, ранее Лайф расспросил синоптиков и климатологов, почему самый жаркий месяц лета для столичного региона оказался аномально холодным.