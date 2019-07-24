Синоптики прогнозируют жару в Москве к концу недели

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

По данным метеорологов, дневная температура воздуха в столице составит 29 градусов тепла, однако с понедельника вновь ожидается похолодание.

В конце текущей недели в столичном регионе установится жаркая погода с переменной облачностью. 26 июля ожидается 26–28 градусов тепла, 27 июля — 27–29 градусов. Несмотря на жару, ожидаются кратковременные дожди. Такой прогноз озвучила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Пока у нас воздушные массы тёплые. Плюс над северо-западом Европы установится антициклон, который тоже окажет на нас влияние. Ближе к выходным его гребень будет ориентирован в центр России, это как раз обеспечит высокую летнюю температуру, которую все ждут, — приводит слова метеоролога агентство ТАСС.

Специалист Гидрометцентра добавила, что сразу с понедельника новой недели, 29 июля, в столичном регионе произойдёт резкое понижение температуры до 13–18 градусов в дневное время, а в некоторых районах и до 8–10 градусов, что на 6 градусов ниже нормы.

После жары будет резкое изменение направления воздушных потоков, появится циклон, который будет идти из Арктики. Этот новый мощный циклон будет способствовать поступлению более холодного воздуха. Температура понизится где-то на 8–10 градусов, — сообщила Макарова, отметив, что пока не понятно, как долго продержится похолодание.

Напомним, ранее Лайф расспросил синоптиков и климатологов, почему самый жаркий месяц лета для столичного региона оказался аномально холодным.

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