В Чите задержали 16 членов "героиновой" ОПГ

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Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян

Все задержанные были заключены под стражу по решению Центрального районного суда Читы.

В Чите полиция задержала 16 участников организованной группы, занимающейся сбытом героина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники начали сбывать героин в прошлом году. 19 июля полицейским удалось задержать 16 участников ОПГ. По решению Центрального районного суда Читы их арестовали. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Самаре накрыли банду онлайн-торговцев наркотиками.

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