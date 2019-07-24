В Чите задержали 16 членов "героиновой" ОПГ

В Чите полиция задержала 16 участников организованной группы, занимающейся сбытом героина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, злоумышленники начали сбывать героин в прошлом году. 19 июля полицейским удалось задержать 16 участников ОПГ. По решению Центрального районного суда Читы их арестовали. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Самаре накрыли банду онлайн-торговцев наркотиками.
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