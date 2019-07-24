Агрессивная мать запретила врачам оперировать сына с аппендицитом — видео

Несмотря на то что ребёнку требуется срочное хирургическое вмешательство, женщина сгоняет его с больничной койки со словами "Встал быстро, обулся и пошёл".

Ростовским врачам пришлось едва ли не силой отбирать у матери больного ребёнка. Медики диагностировали у него острый аппендицит, но мать наотрез отказалась от его госпитализации. Соответствующее видео появилось в паблике "Ростов главный" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как женщина сгоняет ребёнка с больничной койки со словами "Встал быстро, обулся и пошёл", при этом мальчику нужно срочное хирургическое вмешательство. Медикам пришлось вызывать полицейских. Подросток всё это время пытается спрятаться от своей матери. Рядом с женщиной находится её старший сын, который пытается успокоить мать, но это у него не совсем получается.

Что стало причиной такого поведения со стороны матери ребёнка, пока не известно. Как отмечают пользователи Сети, мальчика всё же прооперировали, а сама женщина извинилась перед медицинским персоналом за своё поведение, которым, скорее всего, заинтересуются органы опеки.