Администрация Зеленского намерена уволить Кличко с поста мэра Киева

Глава администрации украинского лидера направил соответствующее обращение в правительство страны.

Администрация Президента Украины Владимира Зеленского направила в правительство страны обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Виталия Кличко с поста мэра Киева. Об этом сообщил шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар на своей странице в Facebook. Журналист отметил, что соратники Зеленского просят правительство подготовить соответствующее представление.

— Как сообщают мои источники, глава канцелярии президента Андрей Богдан направил главе кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об освобождении Виталия Кличко от должности главы Киева, — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило повестку на допрос мэру Киева Виталию Кличко по делу о земельных махинациях. Градоначальник себя виновным не считает и заявил, что уголовное производство против него лопнет как мыльный пузырь.

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года. Прежде всего на этом посту он прославился благодаря неоднозначным и странным заявлениям.