"Главного вора" России оставили под арестом до 12 сентября

За него ранее вступились многие медийные персоны, среди которых Лев Лещенко, Александр Серов и Юрий Сёмин.

Мосгорсуд признал законным арест Олега Шишканова, известного по прозвищу Шишкан. Мужчина, которого в криминальных кругах называют "главным вором России", останется в СИЗО до 12 сентября.

Таким образом, суд отклонил апелляцию защиты криминального авторитета на решение Басманного суда Москвы. Отметим, что за Шишкана вступились многие известные личности, в том числе певец Лев Лещенко и главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин.

Шишканова считают причастным к похищению и убийству в 2012 году депутата Заксобрания Подмосковья Татьяны Сидоровой. Сам он отвергает обвинения, называя их чистой выдумкой. Также криминальный авторитет проходит по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. По ней ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Что касается этого закона, то весной 2019 года его подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. Инициатором закона выступил сам глава государства.