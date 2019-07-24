Лещенко и Успенская вступились за "главного вора" России

Они отметили, что арест мужчины наложит тяжёлое бремя не только на него самого, но и на его детей.

Артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев, Юрий Сёмин и Борис Игнатьев обратились к Мосгорсуду с просьбой заменить вору в законе Олегу Шишканову, известному по прозвищу Шишкан, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В общей сложности ходатайство подписали 32 человека, среди которых мастера спорта СССР, чемпионы и обладатели кубков СССР.

Как пояснила в ходе заседания адвокат криминального авторитета Дарья Евменина, деятели культуры и спорта обеспокоены судьбой Шишканова.

— Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий, — сказано в ходатайстве.

По словам авторов письма, арест Шишкана наложит тяжёлое бремя не только на него самого, но и на его семью — на иждивении мужчины находятся двое малолетних детей и взрослая дочь с инвалидностью.

Отметим, что обращение медийных персон не помогло Шишкану — Мосгорсуд оставил его под арестом в СИЗО до 12 сентября.

Олега Шишканова считают причастным к похищению и убийству в 2012 году депутата Заксобрания Подмосковья Татьяны Сидоровой. Сам он отвергает обвинения, называя их чистой выдумкой. Также криминальный авторитет проходит по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.