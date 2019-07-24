Биологи предупреждают: обычное яблоко содержит в себе сто миллионов бактерий

При этом даже мытый плод несёт в себе потенциальную опасность, так как микробы находятся в основном внутри него.

Бактерии, содержащиеся не только снаружи, но и внутри многими любимого фрукта, несут в себе потенциальную опасность для здоровья. Так утверждает биолог из Технологического университета Граца в Австрии Габриелла Берг в своей статье для журнала Frontiers in Microbiology.

— Бактерии, грибки и вирусы, присутствующие в пище, принимают непосредственное участие в колонизации нашего кишечника. Как правило, большинство из них гибнет при варке пищи, и поэтому сырые фрукты и овощи обычно оказываются главным "скульптором" микрофлоры, — пояснила она.

После проведённого эксперимента выяснилось, что опасными являются не только яблоки из супермаркета, но и домашние плоды. Так, в одном грамме мякоти или семян фрукта обнаружено около 500 тысяч вредоносных бактерий. То есть яблоки, выращенные без добавления химикатов, и яблоки, обработанные пестицидными средствами, в этом плане ничем друг от друга не отличаются.

Кроме того, оказалось, что на поверхности яблок имеется в девять раз меньше бактерий, чем внутри самого фрукта. То есть мытые плоды или яблоки прямо с ветки несут одинаковую микробную нагрузку на организм.

А ещё оказалось, что именно микробы влияют на различные вкусовые ощущения многих сортов своих и покупных яблок. У фруктов из супермаркетов не так много бактерий Methylobacterium, которые влияют на их вкус и аромат. Но именно у данной категории яблок обнаружены вредоносные микроорганизмы, влияющие на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это во многом говорит о преимуществе своих, домашних яблок как более экологичных, а значит, рекомендованных к употреблению.

К слову, на днях Россия отменила ограничения на ввоз белорусских яблок. Такое решение было принято по итогам визита экспертов Россельхознадзора в Белоруссию для оценки производственных мощностей на предприятиях, которые специализируются на выращивании яблок. В целом была проверена деятельность 51 предприятия.