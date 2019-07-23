Россия отменила ограничения на ввоз белорусских яблок

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Фото © Pixabay

Россия отменяет ограничение на ввоз в страну яблок из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля 2019 года отменяет введённые ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогам визита экспертов Россельхознадзора в Белоруссию для оценки производственных мощностей на предприятиях, которые специализируются на выращивании яблок. В целом была проверена деятельность 51 предприятия.

Россельхознадзор получил необходимую информацию о садах, сортовом составе и урожайности.

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