Москва отвергла новые обвинения ФБР о вмешательстве в американские выборы

В МИД РФ намерены следить за выступлением экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США.

Россия отвергает новые обвинения директора ФБР Кристофера Рея о вмешательстве в выборы в США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

— Наша позиция прежняя: никаких оснований для утверждения о том, что Россия пыталась или собирается вмешиваться (в американские выборы. — Прим. Лайфа), как это недавно прозвучало у главы ФБР, нет, — отметил Рябков.

Дипломат добавил, что в МИД будут следить за выступлением бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в комитете нижней палаты Конгресса. Мюллер зачитает доклад на тему о якобы имевшем место быть вмешательстве России в американские выборы.

Напомним, ранее глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США.