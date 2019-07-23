Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

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Фото © Flickr / 禁书 网

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов Кристофер Рэй в ходе слушаний в юридическом комитете сената Конгресса США заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американские избирательные процессы.

Россияне абсолютно заинтересованы в попытках вмешаться в наши выборы, — сказал Рэй, слова которого приводит агентство Reuters.

По мнению главы бюро, вмешательство россиян в дела США означает, что их недостаточно сдерживают.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера, который подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Президент РФ Владимир Путин назвал документ объективным, поскольку выводы прокурора подтвердили отсутствие сговора между Москвой и американской администрацией.

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