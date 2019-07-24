Россиянам упростили въезд в ещё одну страну

Теперь граждане России смогут находиться на территории Мальдив без визы в течение 90 дней.

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой, при котором россияне смогут находиться на коралловых островах в течение трёх месяцев, вступит в силу в четверг, 25 июля. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, согласно новым правилам, граждане России могут въезжать на Мальдивы без визы и оставаться на территории государства без разрешительного документа сроком до 90 дней вместо прежних 30. Теперь для поездки на один из 1190 атоллов, то есть коралловых островов кольцеобразной формы, с голубыми лагунами, километровыми песчаными пляжами и уникальной растительностью достаточно иметь при себе заграничный, служебный или дипломатический паспорт.

Отметим, что сейчас соотечественникам для безвизового или упрощённого режима доступно больше ста стран мира, включая Вьетнам, ОАЭ, Кубу, Таиланд, Черногорию, Индию и Мексику.

Ранее Лайф писал, что эксперты рассказали, как купить билет на Мальдивы дешевле на 61 процент.