В Кисловодске вандалы разрушили барельеф Лермонтова

Трое неизвестных выломали памятник великому русскому поэту из стены, забравшись на постамент и повалив его.

В ночь на 24 июля в национальном парке "Кисловодский" был уничтожен барельеф М.Ю. Лермонтова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу лиц, разбивших постамент.

Как сообщает пресс-служба парка, барельеф был установлен в Кисловодске в 1948 году. Его автором является скульптор Григорий Валуйский. В 2017 году памятник был отреставрирован.

На данный момент полиция проводит ряд мероприятий, направленных на проверку и установление личностей вандалов. Глава города Александр Курбатов взял дело под личный контроль, поскольку Лермонтов, по его словам, является для города "не просто великим поэтом, а частью самой истории курорта".

Ранее на Урале задержали вандала, который из баллончика разрисовал памятник Ельцину.