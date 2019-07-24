Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стрелами

Авторы проекта надеются таким образом повлиять на развитие отечественной охотничьей индустрии.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому граждане России получат возможность использовать во время охоты лук и стрелы.

В соответствии с принятым документом лук будет считаться особым видом охотничьего оружия — "метательным стрелковым", которое в отличие от арбалетов предполагает владение специальными физическими навыками и умениями.

— Технические характеристики луков гарантируют их более безопасное применение, — говорится в пояснительной записке.

Что касается приобретения такого оружия, то россияне смогут купить луки без лицензии в количестве до пяти штук. Однако их впоследствии будет необходимо зафиксировать в Росгвардии, а при покупке показать охотничий билет. Использование стрел будет строго регламентировано: все снаряды вне зависимости от места производства будут подлежать обязательному подтверждению соответствия.

Авторы законодательной инициативы надеются, что проект положительно скажется на развитии отечественной охотничьей индустрии и "имидже России как великой охотничьей державы".

Ранее Лайф писал, что Министерство природных ресурсов и экологии намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который нужен для владения оружием.