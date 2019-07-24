Путин провёл встречу с экс-президентом Киргизии

Российский лидер всегда открыт для контактов и со своими действующими коллегами, и с теми, кто уже оставил высшие государственные посты.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил журналистам сам российский лидер. Он уточнил, что на встрече обсуждалась ситуация в республике и в регионе в целом.

— Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем, — сказал Путин. — Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане.

Российский лидер подчеркнул, что он всегда открыт для контактов и со своими действующими коллегами, и с теми, кто уже оставил высшие государственные посты.

Напомним, в конце 2017 года Атамбаев покинул пост главы государства после избрания Сооронбая Жээнбекова.

Ранее сообщалось, что экс-президент Киргизии отправился в Москву с российской авиабазы в Канте.