На Украине предложили расширить антироссийские санкции

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Под ограничительные меры могут попасть российские компании, работающие в Крыму, например 24 предприятия, которые участвуют в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край — Крым", а также добыче углеводородов в регионе.
Украинские власти считают, что деятельность этих компаний создаёт "реальные угрозы безопасности и суверенитету страны".
Ранее сообщалось, что Киев ввёл спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ.
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