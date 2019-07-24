На Украине предложили расширить антироссийские санкции

В Киеве считают, что деятельность российских компаний может навредить суверенитету страны.

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросу временно оккупированных территорий.

Под ограничительные меры могут попасть российские компании, работающие в Крыму, например 24 предприятия, которые участвуют в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край — Крым", а также добыче углеводородов в регионе.

Украинские власти считают, что деятельность этих компаний создаёт "реальные угрозы безопасности и суверенитету страны".

Ранее сообщалось, что Киев ввёл спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ.