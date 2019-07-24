Посольство: В белорусского дипломата выстрелили четыре раза

Нападение произошло в тот момент, когда мужчина гулял со своим сыном в парке. Ребёнок не пострадал.

Напавший на советника-посланника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева выстрелил в него четыре раза. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в посольстве союзного государства.

— Психически больной человек встретился с нашим дипломатом случайно, когда тот с сыном гулял в парке Дикмен. Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали четыре пули, сын невредим, — заявил собеседник агентства.

Сообщается, что после нападения преступник покончил жизнь самоубийством у себя дома. Пострадавший сейчас находится в тяжёлом состоянии. Ему уже была сделана операция.

Напомним, вечером 24 июля отставной военный выстрелил в белорусского дипломата Александра Поганшева.