Посольство: В белорусского дипломата выстрелили четыре раза

Напавший на советника-посланника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева выстрелил в него четыре раза. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в посольстве союзного государства.
— Психически больной человек встретился с нашим дипломатом случайно, когда тот с сыном гулял в парке Дикмен. Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали четыре пули, сын невредим, — заявил собеседник агентства.
Сообщается, что после нападения преступник покончил жизнь самоубийством у себя дома. Пострадавший сейчас находится в тяжёлом состоянии. Ему уже была сделана операция.
Напомним, вечером 24 июля отставной военный выстрелил в белорусского дипломата Александра Поганшева.
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