Власти Анкары исключили политический мотив в нападении на белорусского дипломата

В нападении на советника-посланника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева отсутствует какой-либо политический мотив. Об этом журналистам сообщил губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

— Согласно предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование всё ещё продолжается, — заявил Шахин.

Он также подтвердил, что нападавшим оказался отставной турецкий военный, который был соседом дипломата.

Напомним, вечером 24 июля в Анкаре было совершено нападение на советника-посланника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева. Инцидент произошёл в тот момент, когда дипломат гулял со своим сыном в парке. Преступник выстрелил четыре раза в Поганшева, после чего покончил жизнь самоубийством у себя дома.