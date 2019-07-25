Советник Зеленского заявил об историческом союзе Украины с "независимым Крымом"

По его мнению, Россия "проглотила" веками суверенное государство, которое не являлось турецкой колонией.

Украина во время президентства Владимира Зеленского вернётся к вопросу о включении в конституцию страны текста о "национальной автономии" в Крыму. Об этом сообщил советник главы Незалежной по политическим вопросам Никита Потураев в эфире телеканала ATR.

Согласно его словам, уже сейчас принялся за работу прообраз комитета парламента "по оккупированным территориям", разделённый на подведомства по Крыму и Донбассу. И здесь поддерживают перспективу создания "автономии" первого региона, пояснил Потураев.

Политик в своей речи рассказал о "независимости" Крымского ханства, сотрудничающего с Украиной в период развала Российской империи в начале XIX века.

— Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс, — рассказал советник президента.

Потураев также отметил, что Крымское ханство было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого.

Напомним, что на Украине не единожды звучали различные необычные высказывания об истории страны, включая и совершенно абсурдные. Так, по мнению бывшего секретаря СНБО страны Александра Турчинова, Украина издревле была "мощной морской державой", а история её флота началась во времена Киевской Руси. Или же, по теории украинской певицы Русланы, корни её соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, которая населяла Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

В свою очередь, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявляла, что украинцы уже с IV–V века до нашей эры были "индивидуалистами". Кроме того, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко, присоединившись к высказываниям вышеперечисленных людей, рассказал, что украинцы появились в Крыму за тысячу лет до русских.