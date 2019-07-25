В Крыму предостерегли Украину от игры в антироссийские санкции

По словам парламентария, с приходом новой власти внешнеполитический курс Незалежной не изменился.

Властям Украины пора перестать играть в санкционную политику с Россией. Об этом заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара в беседе с РИА "Новости".

— Я бы посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и новому составу Верховной рады прекратить играться в санкции. Это абсолютно не игрушки и может быть очень опасным, — предостерёг Киев депутат.

По словам парламентария, зеркальные меры могут сильно ударить по слабой украинской экономике. Также Ганжара отметил, что с приходом на пост президента Владимира Зеленского внешнеполитический курс страны не поменялся.

Ранее на Украине предложили расширить антироссийские санкции, в том числе и против компаний, работающих в Крыму.