Синоптики предупреждают: вместо пика тепла Москву ожидает "ледяная макушка лета"

По словам сотрудника центра погоды "Фобос", такое похолодание в центральном регионе страны случается раз в 50–100 лет.

Со следующей недели Москву ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс, что приведёт к аномальному снижению температуры воздуха. В отдельных районах прогнозируется до плюс 5–10 градусов в ночные часы и не выше 10–15 градусов тепла днём, что соответствует норме конца сентября, начала октября. Такие данные прогнозов дал агентству "Москва" ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— 29–31 июля в столице ожидается ледяная макушка лета. Это дни, которые по климатическим нормам в Москве самые тёплые, но здесь всё наоборот. Москву ждёт ультраполярное вторжение холодных воздушных масс с тыловой части циклона. Сформируется северо-восточный ветер, который откроет железные врата Карского моря, и оттуда к нам устремится очень холодный воздух. Дна мы достигнем во вторник и среду, 30–31 июля, — сказал Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоролог, аналогичные погодные аномалии за прошедшие сто лет были замечены в 1971–1979 годах, когда наблюдались "волны" похолодания. И самое морозное лето в Москве пришлось на 1916 год.

— Грубо говоря, такого рода вторжение ультраполярного холода в последние дни июля случается один раз в 50–100 лет, — добавил Тишковец.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики предупредили жителей и гостей столицы, что после жарких выходных, с 29 июля в Москву снова придёт похолодание.