Звездолёт SpaceX загорелся во время испытаний — видео

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И это далеко не первый случай. На прошлой неделе аппарат загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя.

Космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний. Как сообщает портал Space.com, инцидент произошёл на полигоне в Бока-Чика-Бич.

Отмечается, что звездолёт должен был подняться на высоту 20 метров, но в конечном итоге даже не взлетел: сначала аппарат выпустил столб дыма, затем просто отключился.

В результате инцидента корабль получил незначительные повреждения.

Подобный случай произошёл на прошлой неделе. Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя.

Ранее основатель компании SpaceX сообщал, что двигатели второй ступени для ракеты BFR и космического корабля Starhopper успешно испытаны на одном из полигонов в Техасе.

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