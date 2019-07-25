Звездолёт SpaceX загорелся во время испытаний — видео

Космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний. Как сообщает портал Space.com, инцидент произошёл на полигоне в Бока-Чика-Бич.
Отмечается, что звездолёт должен был подняться на высоту 20 метров, но в конечном итоге даже не взлетел: сначала аппарат выпустил столб дыма, затем просто отключился.
В результате инцидента корабль получил незначительные повреждения.
Подобный случай произошёл на прошлой неделе. Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя.
Ранее основатель компании SpaceX сообщал, что двигатели второй ступени для ракеты BFR и космического корабля Starhopper успешно испытаны на одном из полигонов в Техасе.
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