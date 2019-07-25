Путин пригласил детей из пострадавшего от паводков Приангарья на парад ВМФ

Президент России Владимир Путин проводит встречу с семьями, которые пострадали от паводков в Иркутской области. В представительском кабинете Кремля собралось пять семей с маленькими детьми.

Глава государства пообещал устроить им экскурсию по Москве, а также пригласил их на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

— Ребятишек отвезут в клинику, на всякий случай посмотрим. На море сейчас жарко, посмотрим, нет ли противопоказаний. А завтра, если хотите, конечно, если будет интересно, слетать в Петербург. Посмотрите Питер. Особенно мальчишкам будет интересно. Приглашаю на военно-морской парад. Это красивое зрелище, всем понравится, — сказал глава государства.

Встреча прошла в неформальной обстановке.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. В регионе проходят масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших.