Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

СБП была запущена в феврале текущего года. Осенью планируется ввести функцию оплаты товаров по QR-коду.

Российские ретейлеры могут отказаться от участия в проекте Центробанка — Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной и интернет-торговли председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Недовольство ретейлеров вызвал тарифный коридор в 0,2–0,7% от суммы покупок, оплаченных через QR-коды. Представители бизнеса полагают, что банки будут требовать максимальную комиссию. Компании розничной торговли готовы согласиться на ставку в размере 0,3-0,4%. По данным издания, регулятор намерен изучить данное письмо после его получения.

Центробанк запустил СБП в конце февраля 2019 года. Система позволяет россиянам переводить деньги по номеру телефона. В сентябре планируется введение функции оплаты товаров по QR-коду в магазинах.

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