СКР поведал о приборах, помогающих раскрыть преступления

Криминалисты не исключают, что даже могут обратиться за помощью к экстрасенсам, если "это поможет расследованию".

Российские следователи вооружены рядом приборов, которые помогают криминалистам раскрыть преступления. О них РИА "Новости" рассказал исполняющий обязанности замруководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Ратмир Беспамятнов.

По его словам, для обнаружения предметов, полостей, а также вырытых и засыпанных ям в почве, изменений в структуре бетона и других горизонтальных поверхностей используется георадар "ОКО-М". Обследовать транспорт, помещения, грузы, упаковки и так далее помогает портативный детектор взрывчатых веществ.

Беспамятнов добавил, что, кроме того, от криминалистов трудно скрыть замытые следы крови — для этого есть специальное выявляющее средство. В распоряжении имеется и квадрокоптер с камерой высокого разрешения, а также фотоаппарат с возможностью 3D-съёмки.

Криминалист отметил, что с экстрасенсами ему сотрудничать не приходилось, хотя теоретически он не исключил такую возможность, если "это поможет расследованию". Используются в работе и элементы гипноза.

— Есть, например, методики по активации памяти. В нашем управлении нет специалистов, которые ими владеют, но в центральном аппарате ведомства они применяются, — резюмировал Беспамятнов.