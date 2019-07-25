Предприниматель из Омска обманул банки на 561 миллион рублей

Примечательно, что сначала омич создал видимость платёжеспособности и погасил перед банками долги по другим кредитам.

В Омске руководитель группы компаний по оптовой и розничной продаже алкогольной продукции обманул три банка, взяв в них кредиты на общую сумму более 561 миллиона рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточняется, сначала мужчина создал видимость платёжеспособности и погасил перед банками долги по другим кредитам. Обязательства по погашению новых траншей остались не исполнены.

Кроме того, бизнесмен заключил с организациями, входившими в группу компаний, сделки по возврату ранее оплаченного товара. Их сумма составила более 212 миллионов рублей. В результате финансовое состояние фирм ухудшилось, у них не осталось ликвидного имущества. Мужчина ликвидировал организации, чтобы скрыть преступление и не платить кредиторам.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве, он находится под подпиской о невыезде. Дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд.

Ранее были названы регионы России, в которых живут самые злостные неплательщики кредитов.