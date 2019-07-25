Беглов: Петербург готов к празднованию Дня ВМФ России

В преддверии праздника в Северной столице провели генеральную уборку, а также продумали насыщенную программу для всех, кто окажется в городе на Неве в предстоящие выходные.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город на Неве готов к торжественному празднованию Дня Военно-морского флота, который будет отмечаться 28 июля.

В преддверии праздника в Северной столице провели генеральную уборку: вымыли улицы и набережные, очистили акваторию Невы и украсили город цветами.

В День ВМФ петербуржцев и гостей города ожидает насыщенная праздничная программа. Чтобы успеть увидеть всё и сразу, в городе установлено 16 экранов для трансляций самых ярких моментов празднования. Например, днём в городских учреждениях культуры пройдут выставки, посвящённые истории Военно-морского флота, а вечером на Дворцовой площади состоится концертный марафон "Экипаж — одна семья", в котором примут участие известные артисты.

Как уже сообщал Лайф, 28 июля в Санкт-Петербурге состоится главный военно-морской парад страны. В нём примет участие несколько десятков боевых кораблей и подводных лодок. Будут среди них образцы, оснащённые новейшим вооружением, а будут и "с историей". Например, возглавит парадный строй воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".

У парада будет и "наземная" часть, а также пролёт авиации.

Видео с генеральной репетиции смотрите здесь.