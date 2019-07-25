Умер президент Туниса

Политик скончался в военном госпитале, куда был доставлен с острым недомоганием.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер на 93-м году жизни. Об этом сотрудники его администрации сообщили в посте в "Фейсбуке".

— Сегодня утром в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Беджи Каид Эс-Себси, — говорится в заявлении администрации.

Дата и место церемонии похорон Эс-Себси уточняются.

Ранее он был доставлен в военную больницу с острым недомоганием.

Напомним, месяц назад о кончине политика сообщали СМИ, однако позднее в администрации тунисского лидера это опровергли.