Умер президент Туниса

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер на 93-м году жизни. Об этом сотрудники его администрации сообщили в посте в "Фейсбуке".
— Сегодня утром в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Беджи Каид Эс-Себси, — говорится в заявлении администрации.
Дата и место церемонии похорон Эс-Себси уточняются.
Ранее он был доставлен в военную больницу с острым недомоганием.
Напомним, месяц назад о кончине политика сообщали СМИ, однако позднее в администрации тунисского лидера это опровергли.
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