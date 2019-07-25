Телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на Украину

Согласно постановлению украинских силовиков, журналистка как минимум три года не сможет посещать соседнюю страну.

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию своей страны российской телеведущей Дане Борисовой. Как сообщили в пресс-службе украинского ведомства, запрет введён сроком на три года.

— На сегодня запрашиваемому вами лицу (Дане Борисовой. — Прим. Лайфа) запрещён въезд на Украину сроком на три года, — говорится в заявлении СБУ.

Ранее Лайф писал, что приезд российской телеведущей в Киев взбудоражил украинских националистов. В частности, по словам зампреда движения "За украиноязычный Киев" Андрея Смолия, таких людей, как Борисова, нежелательно пускать в Незалежную. Позднее телеведущая призналась, что ей удалось побывать на Украине благодаря тому, что она солгала украинским пограничникам о том, что не была в Крыму.

Напомним, только с начала текущего года украинские пограничники отказали во въезде более чем трём тысячам граждан России и почти 20 деятелям культуры и искусства, которые якобы "нарушили украинское законодательство". Чаще всего украинские власти аргументировали отказ на въезд тем, что россияне посещали Крымский полуостров.