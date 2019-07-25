Путин обсудил с Голиковой реализацию нацпроекта "Здравоохранение"

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой. В частности, они обсудили реализацию нацпроекта "Здравоохранение".

— В целом программа выстроена грамотно, нацелена на достижение основных ключевых показателей в сфере борьбы с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания, ряд других — тех, которые дают нам, прямо скажем, очень серьёзный негативный эффект, прибавляя, к сожалению, смертность среди наших граждан, — сказал Путин Голиковой.

Однако лидер страны выразил обеспокоенность из-за ситуации с первичным звеном нацпроекта.

— Зная о том, что фельдшерско-акушерские пункты уже строятся и будут строиться, амбулатории приводятся в порядок и новые строятся, передвижные мобильные медицинские центры, всё-таки меня беспокоит именно первичное звено проекта "Здравоохранение", — отметил глава государства.

По его словам, медицинские работники, в частности, обеспокоены недостаточным уровнем зарплаты.

В рамках нацпроекта ожидается создание 350 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населённых пунктах с численностью жителей от ста до двух тысяч, замена более 1200 аварийных ФАПов и амбулаторий, приобретение более 1300 мобильных диагностических медкомплексов для жителей малонаселённых и труднодоступных территорий.