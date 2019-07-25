Сбежавший от конвоя в Армавире обвиняется в убийстве брата

По данным ФСИН, мужчина является опасным преступником, потому, в случае получения информации о его местонахождении, необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы.

Правоохранительные органы Краснодарского края продолжают розыск сбежавшего от конвоя в Армавире 38-летнего Антона Санникова. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СКР, мужчина обвиняется в убийстве, краже, угоне автомобиля и других преступлениях. Причём жертвой преступника и подельников был его собственный брат.

Как уточнили следователи, в октябре 2018 года беглец переехал из Москвы в Сочи к своему 48-летнему брату. Вскоре стал вместе с ним заниматься торговлей горюче-смазочными материалами. Также участие в бизнесе принимали двое 28-летних мужчин, которые к тому же проживали в доме у старшего брата обвиняемого. Именно им, считает следствие, Санников и предложил расправиться с братом, на что они ответили согласием.

— После этого они втроём спланировали убийство и распределили между собой роли. 13 декабря 2018 года злоумышленники, дождавшись, когда мужчина вернётся домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанёс мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив Мацестинского лесопарка, где закопали, — сообщили представители ведомства.

Добычей злоумышленников стали 50 тысяч рублей, которые они поделили между собой. Кроме того, Санников похитил документы, мобильные телефоны и автомобиль брата, а также занимался сокрытием других улик преступления.

Всех троих удалось задержать. Однако, как сообщал Лайф, Антон Санников сумел сбежать при конвоировании, когда один караул передавал его другому.

В связи с произошедшим создан оперативный штаб, на место происшествия выехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю. Правоохранители проводят спецоперацию по поимке беглеца.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Санникова, просят звонить по телефонам 8 (861) 253-70-10 или 8 (861) 219-99-18.