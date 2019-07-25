Кинокритик объяснил, почему не верит в русский "Чернобыль": Это какая-то ахинея

Трейлер многосерийки провисел в Интернете всего несколько часов и был удалён после 4 тысяч дизлайков.

Кинокритик Давид Шнейдеров не верит в успех российского сериала "Чернобыль", который должен выйти на экраны вслед за одноимённой премьерой проекта от HBO. В своём мнении он укрепился, когда ознакомился с синопсисом картины, в котором фигурируют агенты ЦРУ.

— Это какая-то ахинея, — заявил кинокритик в эфире НСН.

При этом у эксперта нет претензий, например, к исполнителю главной роли — актёру Игорю Петренко. Его смущает сама концепция обязательного ответа западному продукту со всеми вытекающими последствиями.

— Мы отвечаем злобным империалистам на их поганые инсинуации, — иронизирует собеседник.

Напомним, русский "Чернобыль" сняла Amalgama Studio, а показать сериал должны на телеканале НТВ. По сюжету картины украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для поисков шпиона в Припять прибывает подполковник военной контрразведки, которого и сыграл Петренко. Роль его жены исполняет Надежда Михалкова.

Трейлер многосерийки провисел в Интернете всего несколько часов и был удалён после 4 тысяч дизлайков.

К слову, сериал "Чернобыль" от HBO стал самым популярным в истории. Пользователи сайта Internet Movie Database (IMDb) оценили его на 9,6 из 10.