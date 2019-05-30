"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, опередив "Игру престолов"

В тройку лидеров также вошли такие сериалы, как "Планета Земля — 2" и "Братья по оружию".

Мини-сериал "Чернобыль" американского канала НВО стал самым популярным в истории телешоу. Так, по крайней мере, его оценивают пользователи сайта Internet Movie Database (IMDb).

Телешоу получает среднюю оценку 9,6 балла из 10. Серебро достаётся "Планете Земля — 2", а бронза — сериалу "Братья по оружию". Четвёртое и пятое места соответственно занимают "Во все тяжкие" и киносага "Игра престолов".

Напомним, что премьера сериала в США и Великобритании состоялась 6 мая этого года. Шоу повествует о катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ликвидаторы аварии сочли достоверным американский сериал HBO.