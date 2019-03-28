Вышел первый трейлер сериала "Чернобыль" от HBO

Американская компания HBO в своём официальном YouTube-канале опубликовала первый трейлер грядущей премьеры — мини-сериала "Чернобыль", рассказывающего о катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Премьера запланирована на 6 мая 2019 года. Ранее Лайф публиковал первый официальный тизер новинки. Мини-сериал рассказывает о судьбе учёного Валерия Легасова, который участвовал в ликвидации последствий катастрофы и умер при странных обстоятельствах.

По словам создателей, картина совмещает в себе военный фильм, хоррор и судебную драму и постарается максимально реалистично показать трагедию. Главную роль исполнит актёр Джаред Харрис, известный по фильму "Шерлок Холмс: Игра теней" (профессор Мориарти), а также сериалам "Грань" и "Безумцы".

Ранее Лайф рассказывал, что творческий интерес к событиям 1986 года выразил также российский актёр Данила Козловский, заявивший о намерении снять свой фильм о событиях чернобыльской катастрофы "Опасная вода".