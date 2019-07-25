Усыновившая 118 детей "любящая мать" получила 20 лет колонии в Китае

Женщину признали виновной в массовых собраниях, нарушении общественного порядка, подделке печатей компаний, вымогательстве, шантаже и мошенничестве.

Усыновившая 118 детей, известная в Китае "любящая мать" Ли Янься получила 20 лет колонии и штраф почти 400 тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении Народного суда города Уань.

В решении суда говорится, что её признали виновной в массовых собраниях, нарушении общественного порядка, подделке печатей компаний, вымогательстве, шантаже и мошенничестве. Женщину лишили всех политических прав сроком на пять лет.

По данным следствия, женщина и её сообщники использовали детей как прикрытие для личного обогащения.

В 1996 году она усыновила первую девочку-сироту. В интервью она признавалась, что хотела усыновить многих сирот ради строительства приюта, который получил название "Деревня любви". Уже в 2018 году стало известно, что приют уже четыре года как избегает проверок и подозревается в незаконной деятельности.

69 оставшихся в приюте детей распределили в местные больницы для обследования, а после разместили в различных госучреждениях социального обеспечения.