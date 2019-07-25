Евро упал ниже психологической отметки в 70 рублей впервые за год

Сейчас курс начал понемногу отыгрывать свои позиции, однако аналитики уже называют ситуацию нетипичной.

Курс евро просел ниже психологической отметки в 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Точка минимума была зафиксирована в 15:30 мск, когда евро торговался на уровне 69,96 рубля. В последний раз такой низкий курс евро был зафиксирован 5 мая 2018 года, то есть почти 16 месяцев назад.

К закрытию торгов ситуация немного стабилизировалась, и сейчас курс евро снова превышает 70-рублёвую отметку.

К слову, тучи сгущаются не только над евро, но и над долларом. Обладатели сбережений терзаются вопросом, в чём лучше хранить деньги. Лайф разбирался, как защитить накопления от колебания курса и какая валюта сейчас выглядит более надёжной — доллар или евро.

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