Найдено авто преступника, зарезавшего девушку на детской площадке в Подмосковье

Самого убийцы в машине не оказалось, правоохранители продолжают его поиски в Ногинском районе.

Правоохранительные органы обнаружили автомобиль, на котором скрылся убийца после нападения на молодую женщину на детской площадке в подмосковном Раменском. Эту информацию Лайфу подтвердили в полиции. Злоумышленник успел доехать почти до Ногинска, а это в 50 километрах от места ЧП.

Самого преступника в машине не оказалось, правоохранители продолжают его поиски. К слову, транспортное средство ему не принадлежало: машину он взял в каршеринге.

Как уже сообщал Лайф, 27-летнюю девушку убили прямо на детской площадке во дворе многоэтажки. По словам очевидцев, подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ранение, после чего скрылся на той же машине.