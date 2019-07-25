Брат убитой в Подмосковье девушки: Она могла за себя постоять

Мужчина также выразил уверенность, что убийцей не может являться отец её пятилетней дочери.

Павел Басов, брат 27-летней девушки, которую прямо на детской площадке во дворе многоэтажных домов зарезал неизвестный мужчина, рассказал, что она никогда не жаловалась и "всегда могла за себя постоять". Об этом он рассказал Лайфу.

Погибшая жила в подмосковном Раменском около восьми лет. Продолжительное время она жила с молодым человеком, однако рассталась с ним порядка двух лет назад. Несмотря на то что со своим братом она виделась нечасто, связь они всё равно поддерживали. При этом в беседах с ближайшим родственником она никогда не жаловалась на свои проблемы и бойко отвечала, что дела идут своим чередом.

— Всегда говорила: "Всё нормально, всё нормально". Я у неё спрашивал, как дела на любовном фронте, она отвечала: "Всё нормально", — рассказал брат погибшей.

У погибшей остался ребёнок — пятилетняя девочка Саша. Теперь малышка потеряла обоих родителей, ведь её отец давно пропал из её жизни. Молодая женщина прекратила с бывшим возлюбленным всякое общение.

— С отцом ребёнка она не общалась, но он точно бы такого не сделал, — подчеркнул собеседник Лайфа.

По словам брата, 27-летняя девушка вела обычную размеренную жизнь: сначала работала в детском саду, затем в поликлинике. В последнее время проживала на съёмной квартире вместе с дочерью и подругой.

— Она всегда за себя могла постоять! — в заключение добавил брат погибшей девушки.

Напомним, 27-летнюю девушку убили прямо на детской площадке во дворе многоэтажки. По словам очевидцев, подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на той же машине. Правоохранительные органы уже обнаружили автомобиль, на котором скрылся убийца и успел доехать почти до Ногинска.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают правоохранительные органы, они допрашивают очевидцев и устанавливают детали и обстоятельства преступления. Мотивы злоумышленника до сих пор остаются неизвестны.