Туркменское телевидение показало Бердымухамедова, опровергнув слухи о его смерти

Туркменское телевидение опубликовало кадры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на фоне слухов о его смерти. Новостной выпуск с сюжетом, в котором на глазах телезрителей вновь появился глава государства, опубликовали в YouTube.
Как уточняется, репортаж посвящён ознакомлению Бердымухамедова с проектом нового этапа реновации Ашхабада.
Напомним, 21 июля политолог Аслан Рубаев в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил о смерти Бердымухамедова, ссылаясь на источники в спецслужбах Туркмении. В дипмиссии назвали слухи о смерти абсолютной ложью, а политологи заявили, что спекуляция подобной информацией может привести к дестабилизации в нескольких странах Азии. Позднее Рубаев извинился за распространение ложной информации.
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