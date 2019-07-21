СМИ сообщили о смерти президента Туркмении

Бердымухамедов, по неподтверждённым данным, скончался от острой почечной недостаточности.

СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Днём ранее соответствующие сообщения появились в социальных сетях. Так, об этом заявляли ютуб-канал "Свободный Туркменистан" и телеграм-канал El Murid, которые специализируются на информации по этой стране.

Теперь же в интервью радиостанции "Говорит Москва" о смерти Бердымухамедова заявил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. Впрочем, он получил эту информацию не напрямую.

— Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск, — сказал собеседник издания.

Муссируются данные о том, что лидер Туркменистана якобы скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти Бердымухамедова называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения данной информации нет. 15 июля Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск.

Отметим, что Бердымухамедов обычно демонстрирует публике образ сильного и умелого лидера. Государственные СМИ обычно показывают, как умело он стреляет, поёт, водит спортивные автомобили и так далее.