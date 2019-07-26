Американский сенатор призвал Турцию не вводить российские С-400

Законодатель также предложил сменить главную тему переговоров Вашингтона и Анкары с военной на торговую.

Американский сенатор и один из соратников президента США Дональда Трампа Линдси Грэм призвал Турцию отказаться от введения в строй российских систем С-400. Об этом сообщает Defense One.

— Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они (Турция. — Прим. Лайфа) не введут в строй С-400, то [США] не нужно будет вводить санкции, — заявил Грэм.

По его мнению, подобное действие со стороны Турции может негативно сказаться на отношениях двух стран.

Законодатель также предложил сменить главную тему переговоров Вашингтона и Анкары с военной на торговую.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами. До этого в США заявили, что из-за покупки Турцией российских систем С-400 страна перестанет быть участником программы по разработке бомбардировщиков F-35.