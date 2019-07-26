В СМИ назвали тип ракет, запущенных КНДР

Кадры с места запуска позволяют предположить, что власти Северной Кореи запустили ракеты, которые относятся к типу KN23 или его модификации. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Как уточняется, данная модель была разработана в мае 2019 года, большинство экспертов определяют представителей модели как баллистические ракеты малой дальности.

Военные США, Японии и Южной Кореи также склонны полагать, что Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет, однако на проведение анализа потребуется некоторое время.

Напомним, пуски ракет были осуществлены 25 июля. В Южной Корее предположили, что соседняя страна занимается испытаниями новой ракеты.