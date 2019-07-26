Лайф публикует видео из подтопленного села Норск в Приамурье

В распоряжении Лайфа оказалось видео из села Норск в Амурской области, которое продолжает страдать от паводка.

На кадрах, снятых с крыши местной школы, можно увидеть, что вода находится на уровне крыш легковых автомобилей. Подтопленными также остаются и дома в селе, а та часть жителей, которая пока не эвакуировалась, проводит большую часть времени на крышах своих домов.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за паводка в Амурской области подтопленными оказались более ста домов и около тысячи участков. Отметим, что в регионе введён режим ЧС.