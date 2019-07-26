Ребёнок получил травмы в палаточном лагере под Хабаровском

База отдыха была рассчитала на 24 места и организовывала мероприятия для детей 10−17 лет.

Во время учебно-тренировочных сборов на базе палаточного лагеря в Хабаровском крае оказался травмирован один ребёнок, после чего лагерь закрыли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки региона.

— Организация не получила от Роспотребнадзора разрешение на устройство палаточного лагеря, они функционировали как учебно-тренировочный сбор. Это разрешено, если смена не превышает семи дней. Началась смена 20 июля, 24 июля лагерь самостоятельно закрылся. Имел место инцидент с травмированием ребёнка, — говорится в сообщении.

Сборами, носящими название "Спецназ дети", занималась компания ООО "Фрегат ДВ". Подобная база отдыха палаточного типа для детей 10−17 лет была рассчитана на 24 места.

Отмечается, что Следственный комитет произошедшую ситуацию пока не комментирует. В Хабаровском крае осуществляются проверки детских лагерей в связи с инцидентом, произошедшим в палаточном лагере "Холдоми", где при пожаре погибло четыре ребёнка.