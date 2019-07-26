Зарезавший девушку в Раменском назвал причину убийства: Заподозрил в изменах

38-летний Артём убил Наталью на детской площадке, нанеся ей не менее 20 ударов ножом.

Подозреваемый в убийстве девушки на детской площадке в подмосковном Раменском написал чистосердечное признание и назвал мотив преступления — ревность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Задержанный признал вину и написал чистосердечное признание. По его словам, убийство было совершено из ревности, он считает, что она изменяла ему, — уточнил собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, 38-летнего Артёма заподозрили ещё в одном убийстве. Преступление было совершено в Крыму. Следователи проверяют задержанного на причастность к данному эпизоду.

Как уже сообщал Лайф, 27-летнюю девушку зарезали прямо на детской площадке во дворе многоэтажки. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Лайф выяснил, что подозреваемый — бывший любовник погибшей.