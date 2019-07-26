Возбудили дело против руководства лагеря в Хабаровском крае, где произошла драка

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении руководителей детского лагеря в Хабаровском крае, где избили ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. Речь идёт о статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" .
В спортивном лагере в селе Мирном Хабаровского края 23 июля произошла драка между подростками, в результате которой 11-летний мальчик получил травмы. Врачи оценили их как тяжкий вред здоровью. Сейчас ребёнок находится в больнице.
Правоохранительные органы осмотрели место инцидента, установили лица участников драки и изъяли документацию лагеря. Сейчас он закрыт, дети разъехались по домам.
Речь идёт о лагере из федеральной сети "Спецназ дети", где мальчики проходят подобие курса молодого бойца.
Напомним, в Хабаровском крае проводят проверки детских лагерей в связи с инцидентом, произошедшим в палаточном лагере "Холдоми", где при пожаре погибло четыре ребёнка.
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