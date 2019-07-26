Лидер партии Зеленского заявил, что "Слуга народа" повременит с реформами

По его мнению, требуется время, чтобы изучить проблемные вопросы и подготовить законопроекты.

Дмитрий Разумков, глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", рассказал о реформах, которые она готовит. В том числе планируется разрешить свободную продажу земли, расширить медицинское страхование граждан, создать накопительную пенсионную систему.

Выступая в эфире канала "1+1", Разумков в то же время сообщил, что партия пока повременит с преобразованиями, так как необходимо обсудить проблемные вопросы и подготовить законопроекты. Когда точно пройдут реформы, лидер "Слуги народа" не сообщил.

Напомним, по итогам парламентских выборов на Украине "Слуга народа" набрала 43,16 процента голосов. Ранее Лайф сообщил об официальных итогах голосования — в Раду проходит пять партий.