Определён минимум по баллам ЕГЭ для получения аттестата

Школьникам нужно набрать по русскому языку не меньше 24 баллов, а по математике от 27 баллов.

Рособрнадзор определил минимальные баллы при сдаче Единого государственного экзамена в 2020 году, которые нужно набрать школьнику, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. Соответствующий документ размещён на сайте ведомства.

Согласно документу, по русскому языку нужно набрать 24 балла из 100, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.

Чтобы поступить в высшее учебное заведение, школьникам нужно набрать по русскому языку не меньше 36 баллов. Баллы по остальным предметам такие же, как и для получения аттестата.

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