Украинских пограничников напугал таинственный "зелёный луч" со стороны России

Пользователи соцсетей посоветовали военным при следующей встрече с этим странным явлением защититься шапочкой из фольги.

Штаб украинской Операции объединённых сил (ООС) рассказал о странном явлении, которое наблюдали украинские военные в Азовском море. По их словам, две ночи подряд с одинаковой периодичностью их корабли подсвечивал некий зелёный луч. А исходил он якобы от судна береговой охраны ФСБ России.

— С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определённом расстоянии, с наступлением темноты происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зелёного цвета, — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

По мнению военных, речь идёт об "очередной провокации", на которую, по их мнению, должны отреагировать международные организации. При этом в сообщении говорится, что вреда здоровью экипажа или выхода из строя технических средств после воздействия луча пока не зафиксировано.

— Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала, — утверждают украинские военные.

И если международные организации пока молчат, то пользователи соцсетей на "провокацию" уже отреагировали. Они посоветовали украинским пограничникам при следующей встрече с таинственным лучом защититься шапочкой из фольги.

шапочки из фольги снимают проблему. — Сергей Петров (@Petroff47C) 26 июля 2019 г.

Ранее Лайф рассказывал, как учения российских десантников ужаснули украинского генерала. По его словам, наши военнослужащие смогли высадиться на малой высоте в условиях довольно плохого для этого рельефа, что подтверждает: Украине нечего противопоставить России.