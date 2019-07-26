Совфед одобрил поправки о реестре недобросовестных опекунов

Предполагается, что появление такой базы защитит детей от опасных приёмных родителей.

Совет Федерации одобрил закон о создании федерального реестра лиц, которые не могут быть приёмными родителями. Туда войдут те граждане, которых лишили родительских прав или отстранили от обязанностей опекуна за несоблюдение обязанностей.

— Такого рода информация позволит создать действующую по всей стране единую базу с тем, чтобы не допустить передачи детей под опеку тем людям, которые ранее продемонстрировали противоправные действия по отношению к детям, — уточнила зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Сейчас семейный кодекс запрещает усыновлять детей тем опекунам, которые лишены родительских прав. Однако выписка из соответствующего решения суда направляется только в ЗАГС. Новый закон обяжет отправлять такие данные также в органы опеки и попечительства.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что в ГД внесли проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми.