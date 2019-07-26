Совфед одобрил поправки о реестре недобросовестных опекунов

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Фото © Flickr/Runar

Предполагается, что появление такой базы защитит детей от опасных приёмных родителей.

Совет Федерации одобрил закон о создании федерального реестра лиц, которые не могут быть приёмными родителями. Туда войдут те граждане, которых лишили родительских прав или отстранили от обязанностей опекуна за несоблюдение обязанностей.

Такого рода информация позволит создать действующую по всей стране единую базу с тем, чтобы не допустить передачи детей под опеку тем людям, которые ранее продемонстрировали противоправные действия по отношению к детям, — уточнила зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Сейчас семейный кодекс запрещает усыновлять детей тем опекунам, которые лишены родительских прав. Однако выписка из соответствующего решения суда направляется только в ЗАГС. Новый закон обяжет отправлять такие данные также в органы опеки и попечительства.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что в ГД внесли проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми.

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