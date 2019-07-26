Центробанк второй раз за год снизил ключевую ставку

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

— Совет директоров Банка России 26 июля 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых, — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что продолжается замедление инфляции, однако ожидания остаются на повышенном уровне. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция вернётся к 4% в начале следующего года.

Как уже сообщал Лайф, 14 июня Центробанк впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку.